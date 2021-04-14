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سلة العراق الغذائية تشكو تراجعاً "مخيفاً".. وهذه هي الأسباب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-14T10:15:29+0000
سلة العراق الغذائية تشكو تراجعاً "مخيفاً".. وهذه هي الأسباب

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الأربعاء، عن وجود اكثر من 20 الف مزارع عاطل عن العمل جراء تهديدات تنظيم داعش والعمليات العسكرية في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في المحافظة التي تعد سلة العراق الغذائية تراجع بشكل "مخيف" في السنوات الماضية.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "ممارسات داعش والعمليات العسكرية التي شهدتها المناطق التي سيطر عليها التنظيم تسببت بنزوح غالبية السكان وتدمير معظم ركائز القطاع الزراعي وتفشي البطالة والعوز المعيشي بين صفوف اكثر من 20 الف مزارع". 

وبين أن "اكثر من 60 بالمئة من بساتين المحافظة تعرضت للتدمير والاضرار الجسيمة وصعوبة اعادة تأهيلها واسترداد عافيتها في ظل الظروف الحالية وغياب الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والمزارعين بشكل خاص". 

واضاف الجبوري ان "الكثير من المزارعين مازالوا خارج مناطق سكناهم في المناطق المحررة، ما سبب تدمير الاراضي الزراعية والبساتين التي كانت تعد المورد المعيشي الاساسي لهم". 

ولفت الى "تعرض 60% من البساتين في مناطق شمالي المقدادية ونواحي جلولاء والسعدية وبهرز الى التدمير والضرر بسبب مخلفات داعش وحروب التحرير خلال الاعوام التي سبقت 2016".

وانتقد الجبوري غياب الدعم الحكومي والمعالجات الاقتصادية اللازمة لاسعاف المزارعين ومساعدتهم على تجاوز المشاكل المعيشية بتأمين قروض ميسرة لاحياء القطاع الزراعي والبستنة او تمويل مشاريع زراعية وفق ضوابط تمنع استغلالها بابواب اخرى خارج القطاع الزراعي.

واشار الى تراجع  القطاع الزراعي في ديالى بشكل مخيف وسط احباط كبير لدى المزارعين الى جانب تأثيره الكبير على اقتصاد البلاد والمحافظات الاخرى بشكل خاص باعتبار ديالى سلة العراق الغذائية التي تصد المحاصيل الصيفية والشتوية من الفواكه والخضر للمحافظات الاخرى. 

وتسببت الاحداث الامنية في ديالى صيف 2014 واجتياح داعش لعدة وحدات ادارية بنزوح عشرات الالاف من الاسر من القرى والقصبات الى مناطق اخرى وتدمير مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية.

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