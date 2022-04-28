سكان العالم في خطر.. تقرير أممي يرصد تصحر 40 بالمئة من مساحة الارض

شفق نيوز/ قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن عقودًا من إزالة الغابات والتعدين والتلوث الصناعي أثرت على كوكب الأرض، مما أدى إلى تدهور ما يصل إلى 40 في المئة من أراضيه وعرض الاقتصادات للخطر، مشيراً إلى أن ثلاث دول بينها العراق يتصدى للعواصف الترابية.

وأضاف التقرير أن الزراعة تشغل الآن ما يقرب من نصف مساحة اليابسة في العالم، حيث تمت إزالة مساحات شاسعة من الغابات لاستخدامها في مراعي الماشية وحقول المحاصيل.

وقالت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في توقعاتها العالمية للأراضي، إذا استمرت الاتجاهات فإن 11٪ أخرى من سطح الأرض في العالم - حوالي حجم أمريكا الجنوبية - يمكن أن تتدهور بحلول عام 2050.

ويطالب العالم بمزيد من الغذاء لإطعام عدد متزايد من السكان، في حين تشمل جهود مكافحة تغير المناخ ترك الغابات سليمة وتوسيع المشاريع القائمة على الأرض مثل صفائف الألواح الشمسية ومزارع الرياح.

وقال بارون أور، كبير العلماء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "هذه مطالب متضاربة". "لم يتبق الكثير (من الأراضي) للعمل بها".

وحوّل البشر أكثر من 70٪ من مساحة الأرض الخالية من الجليد في سعيهم للحصول على الغذاء والموارد الطبيعية، بما في ذلك كل شيء من الرمال إلى الوقود الأحفوري.

وقد أدى استخراج الموارد هذا إلى تلوث المياه، وتآكل التربة، وزعزعة استقرار المنحدرات الجبلية، وتناقص غلة المحاصيل.

وفي مؤتمرها الخامس عشر، الذي سيعقد الشهر المقبل في أبيدجان ، ستحذر اتفاقية مكافحة التصحر صانعي السياسات من أن تدهور الأراضي يعرض بعض الشركات والصناعات للخطر.

ويعتمد ما يقرب من نصف الاقتصاد العالمي، أو نحو 44 تريليون دولار في السنة، على زراعة الأرض أو استخراج الموارد.

ويقول التقرير إن الدول تعهدت باستعادة 10 ملايين كيلومتر مربع بحلول عام 2030 ، أو ما يقرب من حجم الصين ، لكنها لا تستطيع تعبئة 1.6 تريليون دولار أو نحو ذلك المطلوبة لهذه المهمة.

وتقول إن إعادة توجيه 700 مليار دولار الممنوحة للإعانات السنوية للزراعة والوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم لاستعادة الأراضي يمكن أن تساعد.

وبينما تمكنت بعض الدول من إحراز تقدم، تعيد الأرجنتين بناء أراضيها الرطبة في إيبيرا، وتعمل البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة على مساعدة المجتمعات على التكيف مع الجفاف، فيما يتصدى العراق والصين والكويت للعواصف الترابية.

لكن المشاريع الأخرى واجهت صعوبات. يقول التقرير، إن السور الأخضر العظيم في إفريقيا، الذي تم إطلاقه في عام 2007 لاستعادة شريط بطول 8000 كيلومتر من الأرض عبر عرض القارة بحلول عام 2030 ، قد استعاد حتى الآن 4٪ فقط من المنطقة المستهدفة.