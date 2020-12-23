إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الاربعاء 23 كانون الاول 2020 .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاربعاء، 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 140500 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الثلاثاء 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 141500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 139500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولاراستقرارا ايضا وبلغ سعر البيع 141000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 140000 لكل مائة دولار امريكي.