سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-23T07:18:57+0000
إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الاربعاء 23 كانون الاول 2020  .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاربعاء، 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 140500 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الثلاثاء 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

 وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 141500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 139500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولاراستقرارا ايضا وبلغ سعر البيع 141000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  140000 لكل مائة دولار امريكي.

related

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-12-20 07:26:41
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

Date: 2020-12-01 14:34:38
الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-10-03 07:41:46
إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد

وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج واتفاقناً مع كوردستان يعزز ذلك

Date: 2019-09-08 14:56:08
وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج واتفاقناً مع كوردستان يعزز ذلك

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2020-09-24 07:37:33
إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Date: 2020-10-18 07:38:30
إنخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان