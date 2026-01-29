سفيرا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: الأزمات السياسية في العراق تعيق مشاريعنا المشتركة

شفق نيوز- بغداد

اتفق سفيرا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في العراق، يوم الخميس، على أن الأزمة السياسية في العراق والإجراءات الإدارية المعقّدة تعيق الكثير من المشاريع التي يقدمها الطرفان للعراق، مع الإشارة إلى وجود أزمة اقتصادية تنبع من اعتماد العراق على مصدر واحد للإيرادات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق كليمينس سميتز خلال جلسة في مؤتمر الطاقة حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ميزانية العراق تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط وأحياناً أسعار النفط تكون متذبذبة وأحياناً تكون جيدة، والعراق يعتمد عليها في توزيع الرواتب وما شابه".

وأضاف، أن "كل لتر نفط مستخرج من الحقول النفطية يحتاج إلى 3 لتر من المياه، والتغير المناخي له أثر كبير فالعراق يُعد خامس بلد متأثر بالتغير المناخي وهناك نزوح من المناطق بسبب التغير المناخي"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "يحاول دعم الشعب العراقي والانتقال بأمان إلى الاعتماد على الطاقة المتجدّدة ودعم القطاعات للمصارف وتقديم الدعم لبعض المشاريع".

وأكد سميتز، أن "تجهيز الغاز الروسي إلى أوروبا والاعتماد على الغاز له مخاطر عديدة ولهذا يجب تعدد المصادر، والاتحاد الأوروبي يحاول تنويع المصادر والشرق الأوسط يعتبر من الشركاء المهمين والعراق يحاول تصدير الغاز وهذا مهم لنا".

وأشار السفير الأوروبي، إلى أن "العراق بدء مع تركيا تجهيز أوروبا بالطاقة ونحن ندعم ذلك، فمن الخطر على أوروبا أن تعتمد على مصدر واحد لذا يجب تعدّد المصادر، والعراق له إمكانية في توسيع مصادر أوروبا من خلال التعاون الإقليمي".

من جانبه قال السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن، إن "هناك مشكلة في الاقتصاد الكلي تواجه العراق وثقة المستثمرين في المشاريع التي يتم تمويلها، وهي أن نفقات العراق ارتفعت وأن الإيرادات بقت كما هي".

وأضاف، "نحن قدمنا الكثير من العروض للمشاريع من خلال الوكالة البريطانية، وإن العراق يحتاج إلى الاستقرار الكلي وهذا مشجع أكبر ومحفز للمستثمرين، وفي الوقت ذاته هناك مخاطر في الاستقرار السياسي الذي يتعلّق بالعراق واليوم موقف الولايات المتحدة من تشكيل الحكومة المقبلة وأزمة المليشيات وغيرها من مشاكل تخلق أزمة ثقة يجب معالجتها".

وأشار السفير البريطاني، إلى "الاتفاقية التي تم توقيعها قبل سنة مع العراق بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني، ومنح نصف مليار جنيه تم إكمالها لتمويل المشاريع في العراق، وهناك مسألة تتعلق بالتمويل وهي التدخل السياسي ونحن ننتظر الضوء الأخضر للعديد من المشاريع من ضمنها مشاريع للمياه والكهرباء والطاقة المتجددة، وأن تمويل هذه المشاريع مهم ونود أن نراها تمضي لكن بعض القيود الإدارية والقدرة السياسية التي تعيق القيام بها، ونأمل من الحكومة الجديدة أن تولي اهتماماً في توليد الطاقة لإدامة المشاريع في العراق".