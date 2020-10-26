سعي نيابي لاستعادة مزارع عراقية في الخارج "تدر المليارات"

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، عن عزمها مفاتحة مجلس الوزراء بشان مزارع عراقية للرز والشاي في دول شرق آسيا.

وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي لوكالة شفق نيوز، "نعمل على جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة بشان تحويل ملكية المزارع العراقية للرز الفيتنامي والشاي في دول شرق آسيا من ملك العام إلى الخاص".

وأضاف أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستفتح هذا الموضوع في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وأيضا إنها ستفاتح الحكومة بشان المزارع العراقية في دول شرق اسيا".

ولفت الزجراوي، إلى إنه "يمكن الاستفادة من هذه المزارع في تمويل البطاقة التموينية، بالإضافة إلى الايرادات المالية السنوية التي تقدر بالمليارات".

ويتحدث عدد من اعضاء مجلس النواب عن وجود وثائق تشير إلى وجود مزارع للرز والشاي في فيتنام يمتلك العراق 51% من أسهمها.

وذكرت وثيقة نشرها المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن هنالك معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم.

ودعا الكعبي بحسب الوثيقة "الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها".