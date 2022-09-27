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سعر صرف الدولار يسجل انخفاضا مع اغلاق بورصة العاصمة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-27T14:00:44+0000
سعر صرف الدولار يسجل انخفاضا مع اغلاق بورصة العاصمة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين او ما يعرف بـ"بورصة بغداد" اقفلتا في بغداد على  147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147650 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء  147500 دينار لكل 100 دولار.

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