سعر صرف الدولار يستمر بالارتفاع في بغداد واربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152900 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.