سعر صرف الدولار يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع افتتاح البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بالتزامن مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية اليوم الاثنين، وسجلت 147200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 147300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.