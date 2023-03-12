سعر صرف الدولار يتراجع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 156850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 157050 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157300 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.