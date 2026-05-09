سعر صرف الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152850 ديناراً مقابل 100.