تحذير.. "مؤامرة" لرفع سعر صرف الدولار إلى 150 ألف دينار

شفق نيوز/ حذر مصدران نيابيان يوم السبت من "مؤامرة" لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الأمر الذي قد يتسبب بتدمير الاقتصاد والشرائح ذات الدخل المحدود.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمود الزجراوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك محاولات لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، بحيث يكون لكل 100 دولار 150 ألف دينار عراقي"، منوها إلى أن "التلاعب بأسعار الصرف سيؤثر بشكل أساسي على المواطن البسيط".

وأضاف أن "أي محاولة أو تلاعب من قبل الحكومة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيؤثر على الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى أن "هذا الاجراء يعد مؤامرة ومن شأنه تدمير الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا".

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف سائرون ناجي السعيدي في تغريدة على تويتر، إن "استخدام البنك المركزي للإصدار النقدي الجديد لتمويل الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار".

وأضاف أن "هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع"، منوهاً إلى أن "المستفيد الوحيد من هذه العملية هو المصارف المشتركة في نافذة بيع العملية".

وختم تغريدته قائلاً إن هذا التوجه "سرقة قانونية لأموال الشعب".

والسبت، ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل كبير، إذ سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 125700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125700 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 124400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

ووفق مراسل وكالة شفق نيوز فإن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126250 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125250 دينار لكل 100 دولار امريكي.



