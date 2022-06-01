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سعر خام البصرة يتجاوز 113 دولاراً للبرميل الواحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T09:44:24+0000
سعر خام البصرة يتجاوز 113 دولاراً للبرميل الواحد

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الأربعاء، إلى أكثر من 3 دولارات ليتجاوز 113 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر إلى آسيا 3.35 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.05% ليصل الى 113.07 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام مربان الإماراتي 118.43 دولاراً بارتفاع 2.60 دولار ، وبلغ الخام العربي السعودي 119.84 دولاراً بارتفاع بلغ 3.52 دولارات، في حين سجل مزيج ايران الثقيل الذي 115.00 دولاراً بارتفاع 1.12 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 124.75 دولارا بارتفاع بلغ 1.24 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 124.72 دولارا بارتفاع بلغ 1.10 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 120.9284 دولاراً بارتفاع 1.30 دولار".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على قطع 90٪ من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية عام 2022 ، وأنهت الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم إغلاقها بسبب كوفيد -19 في شنغهاي.

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