سعر خام البصرة الثقيل يقفز فوق 100 دولار للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الخميس، ليتجاوز 100 دولار، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.74 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.79% ليصل الى 100.90 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت معظم اسعار خامات منظمة أوبك باستثناء بوني النيجيري الخفيف الذي سجل 104.56 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 0.68 دولار للبرميل فيما سجل خام العربي السعودي 111.68 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 2.78 دولار، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 105.62 دولارات بارتفاع بلغ 0.68 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 103.62 دولارات بارتفاع بلغ 0.46 دولار، وبلغ خام مزيج مربان الإماراتي 104.98 دولارات بارتفاع بلغ 3.09 دولارات، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 103.07 دولارات بارتفاع 0.17 دولار".

وكانت أسعار النفط قد تذبذبت خلال يوم أمس واليوم الخميس مع مخاوف العرض بشأن تعطل النفط والغاز الروسي إثر تصعيد كبير للخلاف بين روسيا والغرب بشأن غزوها لأوكرانيا، وما أعلنه صندوق النقد الدولي توقعاته بضعف النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي.