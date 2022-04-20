سعر خام البصرة الثقيل يسجل انخفاضاً جديداً

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الاربعاء، مع تذبذب اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.59 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.47% ليصل الى 106.27 دولارات للبرميل الواحد.

وتذبذبت اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 117.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.54 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 110.95 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 0.99 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.03 دولارات بانخفاض بلغ 0.42 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 105.69 دولارات بانخفاض بلغ 0.32 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 106.80 دولارات بانخفاض بلغ 0.28 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 105.60 بانخفاض 0.10 دولار".

وكانت اسعار النفط قد تذبذبت نتيجة شحة المعروض يقابلها خطط الدول المستهلكة لتحرير الملايين من النفط لكبح جماح الاسعار .