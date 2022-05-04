سعر خام البصرة الثقيل يتراجع ويسجل أقل من 100 دولار

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الأربعاء، ليسجل أقل من 100 دولار للبرميل الواحد، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.71 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.71% ليصل الى 99.13 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت معظم اسعار خامات منظمة أوبك باستثناء خام مربان الإماراتي الذي سجل 107.39 دولارات بارتفاع 2.76 دولار فيما سجل خام العربي السعودي 110.04 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 0.53 دولار، وبلغ مزيج سهران الجزائري 108.55 دولارات بانخفاض بلغ 2.19 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 106.10 دولارات بانخفاض بلغ 1.81 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 107.03 دولارات بانخفاض بلغ 2.56 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 105.11 دولارات بانخفاض 2.56 دولار".

وكانت اسعار النفط قد تذبذبت خلال اليومين مع مخاوف العرض بشأن تعطل امدادات النفط الروسي اثر سعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات النفط الروسية، فيما ما يزال إغلاق المدن مستمرا في الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد تفشي كوفيد- 19.