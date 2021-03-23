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سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-23T06:35:56+0000
سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، ارتفاعا في سعرهما بعد افتتاح البورصة.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.28 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.46%عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.94 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 2.87%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 64.11 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.62 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.61 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.91 دولارا، ، وجيراسول الانغولي 63.58 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 63.78 دولارا، وخام غرب تكساس الى 60.77 دولارا.

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