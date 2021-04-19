سعر النفط ينخفض مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد - 19

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، حيث أثار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى مخاوف من أن الإجراءات القوية لاحتواء الوباء ستضر بالنشاط الاقتصادي .

ونزل خام برنت 11 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 66.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه ستة بالمئة الأسبوع الماضي. ونزل النفط الأمريكي 8 سنتا أو 0.08 بالمئة إلى 63.13 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت الهند ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 273810 حالة يوم الاثنين ، مما رفع إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلاً عن 15 مليونًا ، مما يجعل البلاد ثاني أكثر الدول تضررًا بعد الولايات المتحدة ، التي أبلغت عن أكثر من 31 مليون إصابة.

تعتقد الشركات اليابانية ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيشهد جولة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث يستعد الكثيرون لضربة أخرى للأعمال التجارية.

كان لدى اليابان عدد أقل بكثير من حالات COVID-19 مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى ، لكن المخاوف بشأن موجة جديدة من الإصابات تتزايد بسرعة.