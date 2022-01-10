سعر الذهب يستقر قرب أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع

شفق نيوز/ استقر سعر الذهب، يوم الاثنين، قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأميركية لشهر كانون الاول والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأميركا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 1795.11 دولار للأونصة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأميركية 0.2% إلى 1794.00 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، بعد محضر اجتماع الفدرالي والذي أشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولاراً للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.1% إلى 956.10 دولاراً للأونصة وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1927.25 دولاراً للأونصة.