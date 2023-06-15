سعر الدولار ينخفض في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.