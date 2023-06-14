سعر الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.