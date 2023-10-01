سعر الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 155700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 156750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 155900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155800 دينار مقابل 100 دولار.