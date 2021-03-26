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سعر الدولار يسجل أعلى مستوى في عدة أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-26T07:37:45+0000
سعر الدولار يسجل أعلى مستوى في عدة أشهر

شفق نيوز/ سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.

وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا، وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكن مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جدًا لذا يحذر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية.

وقال مينوري يوشيدا رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك ”إم.يو.إف.جي“ في طوكيو: ”اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول“.

وأضاف: ”الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، مما سيكبح الدولار إلى الين. العوائد تدعم الدولار، لكن هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم“.

ومقابل اليورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار، لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5 % حققته في الجلسة السابقة.

وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4 % أمس الخميس.

 

 

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