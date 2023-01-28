سعر الدولار.. ارتفاع طفيف في بغداد وانخفاض بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين في بغداد، أغلقتا على سعر صرف بلغ 162200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 162100 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 161000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 162700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162675 دينارا مقابل 100 دولار.