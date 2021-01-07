أسعار أوبك ترتفع لأكثر من 2 دولار

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، ايوم الخميس، ارتفاع اسعارها باكثر من 2 دولار أمريكي، متاثرة بالخامات الاخرى.

وقالت أوبك في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفع 2 دولار و54 سنتا ليسجل 53.29 دولاراً للبرميل الواحد"، مبينة أن "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه الذي بلغ 50.75 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

وأضافت أن "اسعار نفط اوبك ارتفعت متأثرة بالخامات الاخرى التي تاثرت بدورها بقرار السعودية بتعهدها خفض انتاجها للشهر المقبل، وانخفاض المخزونات الامريكية".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).