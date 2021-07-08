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أسعار نفط أوبك تنخفض وتسجل 73 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-08T09:48:39+0000
أسعار نفط أوبك تنخفض وتسجل 73 دولاراً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل الى 73 دولاراً متأثرة بانخفاض الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام انخفض بمقدار 2.36 دولارين لتصل إلى 73.58 دولاراً، مقارنة بيوم الذي سبقه التي بلغ السعر فيها 75.94 دولاراً".

وعزا بعض المختصين انخفاض اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى برنت والخام الامريكي التي تسعر النفط الخام عالمياً.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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