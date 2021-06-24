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أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T10:32:05+0000
أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل إلى اكثر من 74 دولاراً متأثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 86 سنتا لتصل إلى 74.01 دولاراً، مقارنة بيوم أمس الأربعاء الذي بلغ السعر فيها 73.13 دولاراً".

وعزا بعض المختصين ارتفاع أسعار أوبك نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى برنت والخام الامريكي التي تسعر النفط الخام عالمياً، والتي هي الأخرى تأثرت نتيجة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة)، وميري (فنزويلا).

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