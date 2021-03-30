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أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 62 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-30T09:39:30+0000
أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 62 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 62 دولاراً متاثرة ارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 30 سنتا لتصل الى 62.86 دولاراً، مقارنة بيوم الجمعة التي بلغ  السعر فيها 62.56 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع أسعار أوبك نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى التي هي الاخرى تأثرت بانغلاق قناة السويس خلال اسبوع كامل وتوقعات بتمديد منظمة اوبك+ بتمديد تخفيضاتها النفطية التي من المقرر ان تجتمع يوم الخميس المقبل.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

 

 

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