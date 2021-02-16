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أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 62 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T11:14:02+0000
أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 62 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 62 دولاراً متأثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 1.83 دولاراً ليصل الى 62.60 دولاراً، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 60.77 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الاخرى التي هي الاخرى تاثرت بخفض انتاج أوبك وتوقف شركات النفط العاملة في أمريكا بعد اجتياح موجة البرد والصقيع ولاية تكساس الامريكية التي تقع فيها معظم انتاج امريكا من النفط الخام 

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دوجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيفة (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

 

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