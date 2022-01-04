أسعار نفط سلة اوبك ترتفع الى 78 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، لتصل 78 دولاراً متأثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفعت بمقدار 3 سنتات لتصل الى 78 دولاراً، مقارنة بيوم الجمعة الماضية الذي بلغ السعر فيها 77.97 دولاراً".

وتذبذبت اسعار النفط عالمياً خلال الاسبوع الحالي والماضي، بعد أن دعت الولايات المتحدة حلفائها والدول المستهلكة للنفط الى تحرير احتياطاتها الاستراتيجية من النفط في مسعى الى خفض اسعار النفط ومع ارتفاع الطلب العالمي على النفط من قبل اكبر مستهلكي للنفط.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).