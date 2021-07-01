أسعار نفط اوبك ترتفع إلى أكثر من 73 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 73 دولاراً متأثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 26 سنتات لتصل الى 73.60 دولاراً، مقارنة بيوم الذي سبقة التي بلغ السعر فيها 73.34 دولاراً".

وعزا بعض المختصين ارتفاع اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الاخرى برنت والخام الامريكي التي تسعر النفط الخام عالمياً.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).