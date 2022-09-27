أسعار نفط البصرة تتلقى ضربة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي بشكل كبير، بأكثر من 5 دولارات.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 5.13 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 5.91% ليصل الى 81.68 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 5.13 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 6.19 % ليصل الى 77.78 دولارا.

وانخفضت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 89.00 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 5.22 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 85.82 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ 2.01 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا يوم امس الاثنين مع ارتفاع كبير للدولار مع قيام البنك الفيدرالي الامريكي والبنوك الأوروبية برفع الفائدة لمحاربة التضخم مما يؤدي بالأسواق الى الركود، في حين ارتفعت الاسعار اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وتلويح اوبك بخفض اكبر لانتاجها.