أسعار نفط البصرة تتخطى خام "برنت"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لتتجاوز خام "برنت" على الرغم من انخفاض الأسعار عالمياً.

وارتفعت سعر خام البصرة الثقيل 89 سنتاً بما يعادل 1.18% ليصل إلى 76.31 دولاراً، كما ارتفع سعر خام المتوسط 79 سنتاً بما يعادل 1.01% ليصل إلى 79.36 دولاراً.

وسجل خام "برنت" اليوم 74.43 دولاراً بانخفاض بلغ 75 سنتاً، كما سجل خام تكساس الأمريكي 70.64 دولاراً بانخفاض بلغ 73 سنتاً.

ورفع العراق والسعودية خاماتهما النفطية المصدرة لدول آسيا بعد قلة الإمدادات الروسية لهذه الدول نتيجة العقوبات المفروضة عليها من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي.