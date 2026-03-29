أسعار فنادق دبي تهبط لمستويات "كورونا".. والإشغال يتراجع إلى 30%

شفق نيوز- دبي

كشف مصدر في قطاع الضيافة في دبي، يوم الأحد، عن تراجع حاد في أسعار الفنادق إلى مستويات مشابهة لتلك التي سُجلت خلال جائحة "كورونا"، بالتزامن مع انخفاض معدل الإشغال إلى نحو 30%، في ظل التوترات الجارية.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" إن "أسعار الفنادق انخفضت على غرار ما حدث خلال الجائحة"، مشيراً إلى طرح عروض للإقامات القصيرة تشمل دخولاً مجانياً إلى الصالات الرياضية وقسائم طعام وشراب وتذاكر للشاطئ أو المسبح، إضافة إلى عروض للإقامات الطويلة تمتد لشهر أو أكثر.

وأضاف أن "معدل إشغال الفنادق يبلغ حالياً حوالي 30%"، موضحاً أن بعض الفنادق أغلقت أبوابها لأجل غير مسمى بسبب التكاليف التشغيلية، ومنحت موظفيها إجازات غير مدفوعة الأجر، فيما تواصل فنادق أخرى العمل بأقل هامش ربح ممكن.

وأشار المصدر إلى أن المقيمين هم الفئة الأكثر استفادة من العروض الخاصة التي تقدمها الفنادق.

وكانت الإمارات قد أعلنت منذ بداية التصعيد التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها في أي عمليات عسكرية ضد إيران، مع التأكيد على عدم تقديم دعم لوجستي في هذا الإطار، في محاولة لتحييد نفسها عن دائرة المواجهة المباشرة.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية استمرار الجاهزية للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الدولة وسيادتها.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، السبت، بأنها "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 398 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1872 طائرة مسيرة".

وتتعرض الإمارات، إلى جانب دول خليجية أخرى، لضغوط أمنية واقتصادية جراء إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة البحرية، ما انعكس على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.