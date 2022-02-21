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أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-21T07:03:58+0000
أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، بعد سلسلة انخفاضات شهدتها ساعات نهار ومساء امس الاحد في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر صرف الدولار عند الاغلاق أمس الاحد في بغداد 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغ سعر الشراء 144000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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