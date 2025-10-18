أسعار صرف الدولار مع الإغلاق في بغداد واربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما سجلت انخفاضاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 141,600 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت استقراراً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,500 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 141,350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.