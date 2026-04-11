أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي ازاء الدينار العراقي، مساء السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152800 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 152900 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، إذ بلغ سعر البيع 153250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 152900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.