أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، مسجلة 141,350 ديناراً لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,250 ديناراً.

وفي أربيل، شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 141,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,050 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.