أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل اليوم

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مقارنة بأسعار أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس السبت 149950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 149750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149650 ديناراً مقابل 100 دولار.