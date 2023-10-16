أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 157500 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلها صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 157800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157600 دينار مقابل 100 دولار.