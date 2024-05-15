أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق الأربعاء

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في العاصمة بغداد، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145800 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145550 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.