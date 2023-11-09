أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراق في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 165000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 164750 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 166000 دينار، بينما بلغ الشراء 164000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 164700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 164600 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة مع أسعار صباح اليوم.