أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل تستقر بعد توقف البورصة عن التداول

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم الأربعاء، بعد توقف البورصة الرئيسية في بغداد وأربيل عن التداول بسبب عطلة العيد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها شهدت اليوم استقرارا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان اسواق البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان ستبقى مقفلة لحين انتهاء عطلة العيد.