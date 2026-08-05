أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل بعد انتهاء عطلة الأربعين

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بعد إغلاق دام يومين بسبب عطلة الزيارة الاربعينية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 151950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم الأحد الماضي 151800 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار صرف الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152050 ديناراً، بعد أن بلغت أمس 152300 دينار.

وأقفلت البورصات الرئيسية في العاصمة بغداد، أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة الزيارة الاربعينية، بينما بقي التداول بشكل محدود في الأسواق.