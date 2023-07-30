أسعار صرف الدولار تواصل الانخفاض في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار اليوم الاحد، في اسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار سجلت 150000 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.