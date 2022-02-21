أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الارتفاع، يوم الاثنين، بعد افتتاح البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت الساعة 11 من صباح اليوم 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر صرف الدولار عند افتتاح البورصة صباح اليوم في بغداد 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغ سعر الشراء 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.