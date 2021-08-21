أسعار صرف الدولار تنخفض مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسة في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على سعر بلغ 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وبلغت الاسعار صباح هذا اليوم 147850 ديناراً لكل 100 دولار. واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.