أسعار صرف الدولار تنخفض ببغداد وترتفع في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 148450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح أمس السبت 148600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا عن ما سجل قبل عيد الاضحى، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي.