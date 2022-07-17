سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار صرف الدولار تنخفض ببغداد وترتفع في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-17T07:32:55+0000
أسعار صرف الدولار تنخفض ببغداد وترتفع في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم  148450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح أمس السبت 148600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا عن ما سجل قبل عيد الاضحى، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  148500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-30 07:04:12
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض طفيف لأسعار الدولار مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-08-14 15:03:19
انخفاض طفيف لأسعار الدولار مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

Date: 2021-10-11 07:12:24
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-06-23 07:25:08
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

اسعار صرف الدولار تنخفض في بغداد وأربيل

Date: 2022-01-26 07:28:41
اسعار صرف الدولار تنخفض في بغداد وأربيل

أسعار الدولار ترتفع مع إغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-07-02 14:50:23
أسعار الدولار ترتفع مع إغلاق بورصة بغداد

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2022-01-16 07:24:31
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-23 07:00:56
إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان