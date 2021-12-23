سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-23T07:34:13+0000
أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة اخرى، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147700 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

Date: 2021-12-06 07:18:54
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

لليوم الثاني .. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-11-04 07:01:29
لليوم الثاني .. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

Date: 2021-12-12 07:06:06
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-11-17 07:18:32
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-23 07:00:56
إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-07 07:20:37
إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-21 07:06:39
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان