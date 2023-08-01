أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، بعد أن شهدت انخفاضاً يوم أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيَ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 152200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152150 ديناراً مقابل 100 دولار.