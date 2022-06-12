أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.